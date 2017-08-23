«Нью-Джерси» пригласил в тренировочный лагерь форварда Джимми Хэйса

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» пригласил нападающего Джимми Хэйса в свой тренировочный лагерь на пробный контракт, информирует официальный «твиттер» клуба.



27-летний хоккеист прошлый сезон провёл в составе «Бостон Брюинз», приняв участие в 58 встречах регулярного чемпионата. Ему удалось записать на свой счёт 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности «-1» и 29 минутах штрафного времени. В среднем Хэйс проводил на льду около 9 минут.



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