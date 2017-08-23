Аболс: в нюансах «Трактор» был сегодня лучше «Лады», мы не использовали моменты

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Трактора» (0:2).



«Что мы ожидали от «Трактора», то и увидели: играли они организованно, спокойно сзади. Использовали наши ошибки, не все, конечно, мы дали гораздо больше, нам два гола забили. Начали игру неплохо, но после удаления инициатива была уже у «Трактора». Пропустили гол в стандартной ситуации, в которой “Трактор“ сыграл нестандартно. Не разобрались, пропустили гол. Пошла растерянность, хорошо, что тут же не пропустили второй. Во втором периоде играли получше, где-то владели инициативой, были моменты, но, к сожалению, наши нападающие их не использовали, Демченко сыграл хорошо. Ну а в третьем периоде, когда надо было отыгрываться, пошли удаления, особенно в конце, где было шестеро на льду. И это лишило нас шансов отыграться, ещё и пропустили гол.



В нынешнем хоккее большинство игр решают детали, нюансы. И в этих нюансах “Трактор“ сегодня был лучше. Две наши ошибки, не разобрались на вбрасывании, невнимательность на смене. Хоть и так было много удалений, мы неплохо играли в меньшинстве. «Трактор» забил гол. В обороне играли не так плохо. То, что мы дали во втором периоде четыре шанса, это были наши ошибки. Где-то Саша Лазушин подтащил, где-то повезло. Не забиваем голы. Всё шло до конца, 1 гол, 1 бросок, всё было рядом, но в этих нюансах “Трактор“ был лучше.



Звено Зернова в созидательном плане выглядело лучше остальных, но, к сожалению, их действия тоже не привели к голу, а если брать тройку Новотны, то обстоятельства на предсезонке сложились так, что это была первая игра в таком сочетании. Будет ли ротация вратарей? Покажет время, как Александр будет играть, но он начинал, он сейчас первый, претензий к его игре нет», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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