Форвард «Йокерита» 18-летний Толванен сделал хет-трик в первой игре за клуб

Нападающий финского «Йокерита» 18-летний Ээли Толванен сделал хет-трик в матче с минским «Динамо». Для хоккеиста игра с «Динамо» стала первой в составе «джокеров». Оформленный хет-трик стал первым в десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги и стал самым «молодым» за всю историю лиги.



«Йокерит» поздравил игрока в «твиттере»: «Ээли, добро пожаловать в нашу пивную лигу».



В матче продолжается третий период, команда Горди Дуайера проигрывает «Йокериту» со счётом 1:6.



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