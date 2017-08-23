Зернов: игрой нашего звена в матче с «Трактором» недоволен

Нападающий «Лады» Денис Зернов прокомментировал итог матча с «Трактором», в котором тольяттинская команда уступила со счётом 0:2.



«Не получилось сегодня забить, здорово провели второй период. В третьем периоде необходимо было грамотно сыграть в обороне, постараться забить, перевести игру в чужую зону. Больше бросков защитников, навал на ворота. Игрой нашего звена недоволен, не так хорошо сыграли в обороне, много ошибок было. Пока многое не получается, но будем стараться исправлять свои ошибки”, — сказал Зернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Ляховским.

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