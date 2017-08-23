СКА разгромил «Слован» в Санкт-Петербурге, дубли оформили Ковальчук и Гусев

Петербургский СКА одержал разгромную победу над братиславским «Слованом» на домашней арене, встреча завершилась со счётом 7:1. Команда Олега Знарка одержала свою вторую победу в сезоне.



Счёт в матче открыли подопечные Милоша Ржиги, заброшенной шайбой отметился Марек Веденски. Дальше забивали только игроки хозяев, по голу на свой счёт сумели записать Николай Прохоркин, Павел Дацюк и Сергей Широков, Никита Гусев и Илья Ковальчук оформили по дублю.



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