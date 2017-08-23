Хет-трик Толванена помог «Йокериту» разгромить минское «Динамо»

Минское «Динамо» на домашнем льду потерпело крупное поражение от финского «Йокерита», матч завершился со счётом 1:6.
Хет-трик в составе «джокеров» оформил новичок клуба, 18-летний Эели Толванен. Также в составе финского клуба заброшенные шайбы на свой счёт записали Петер Регин, Никлас Йенсен и Брайан О`Нилл. Единственный гол «Динамо» забил новичок Куинтон Хауден.
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