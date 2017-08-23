ЦСКА в серии буллитов одолел «Локомотив» в Ярославле

Ярославский «Локомотив» дома проиграл московскому ЦСКА в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 1:2 Б.



За десять секунд до конца первого периода счёт открыл нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, для которого эта шайба стала первой в официальных матчах за «армейский» клуб. Ярославцы смогли отыграться во втором периоде благодаря реализованному буллиту Дениса Алексеева. До конца основного времени и в овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались игроки гостей — победный буллит реализовал Грег Скотт.



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