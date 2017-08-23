Калинин: обидно, что не сыграл с ЦСКА, но ещё время будет

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу над «Слованом» со счётом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Здорово победить, но это всё-таки не мой первый матч за СКА, играл же на турнире Пучкова, это первый официальный. Приятно выигрывать. Эмоции положительные. Сегодня ещё порадуемся, а завтра уже будем готовиться к следующей игре. В первом периоде много моментов создали, много времени провели в зоне соперника, правда забить не удалось. Хорошо, что потом из количества всё перешло в качество и спокойно довели матч до конца. Обидно, конечно, что не сыграл с ЦСКА, хотелось выступить в матче-открытии. Но ещё время будет с такими соперниками поиграть. С Кетовым и Каблуковым играть комфортно, много моментов создали, жалко, что не забили», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА разгромил «Слован» в Санкт-Петербурге, дубли оформили Ковальчук и Гусев