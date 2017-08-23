Московское «Динамо» в буллитной серии переиграло «Витязь»

Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в серии буллитов, матч завершился со счётом 4:3 Б.



После первого периода «Динамо» вело в счёте — 2:1. Заброшенными шайбами среди динамовцев отметились Никита Комаров и Андрей Алексеев, у «Витязя» гол забил Алексей Семёнов. Во второй 20-минутке шайбы Алексея Копейкина и Александра Панкова вывели гостей вперёд, но хозяева отыгрались в третьем периоде благодаря удачному броску Даниила Тарасова. В серии буллитов сильнее оказались игроки «Динамо», победный буллит реализовал Юусо Хиетанен.



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