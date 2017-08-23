Знарок: много эмоций оставили с ЦСКА, поэтому не получилось начало со «Слованом»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Слованом» со счётом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Слишком много эмоций оставили в первом матче с ЦСКА, поэтому первый период не получился. Во втором начали играть в свою игру и довели матч до победы. Перед игрой казалось, что вернуть ребят в русло после ЦСКА легко, но после первого периода было понятно, что это не так. Моя идея была заменить Гусева на Коскиранту, видел, что Никита уже «подкипал».Не знаю, останется ли всё так в большинстве», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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