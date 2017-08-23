Ржига: «Слован» позволил СКА играть в свою игру, мы не были агрессивны

Главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение от СКА со счётом 1:7 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Качество было на стороне хозяев. Во втором периоде соперник разбежался и довёл матч до победы. Мы не можем так играть с такой сильной командой, нужно играть дисциплинированно. Мы не выполнили задачу, которую поставили. Позволили хозяевам играть в свою игру. В обороне и атаке не были агрессивны. Соперник ждал наших ошибок и дождался. Так нельзя играть не только со СКА, но с любым соперником. Баркер сыграет в следующем матче, насчёт Месароша ещё не знаю», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Посмотреть видео можно на официальном канале СКА в YouTube.