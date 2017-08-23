175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ржига: «Слован» позволил СКА играть в свою игру, мы не были агрессивны

23 августа 2017, среда. 22:26 Хоккей

Главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал поражение от СКА со счётом 1:7 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Качество было на стороне хозяев. Во втором периоде соперник разбежался и довёл матч до победы. Мы не можем так играть с такой сильной командой, нужно играть дисциплинированно. Мы не выполнили задачу, которую поставили. Позволили хозяевам играть в свою игру. В обороне и атаке не были агрессивны. Соперник ждал наших ошибок и дождался. Так нельзя играть не только со СКА, но с любым соперником. Баркер сыграет в следующем матче, насчёт Месароша ещё не знаю», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Посмотреть видео можно на официальном канале СКА в YouTube.

СКА разгромил «Слован» в Санкт-Петербурге, дубли оформили Ковальчук и Гусев
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Слован Милош Ржига
Новости. Хоккей
23 августа 2017, среда
23:22 Ялонен: три шайбы за десять минут — здорово, рад за Толванена
23:12 Никитин: на данный момент в ЦСКА нет специальной ротации, все получают шанс
23:03 Хиетанен: от нас ушли некоторые ребята, но «Динамо» смотрится сильным
22:41 В. Воробьёв: радуюсь, что вытащили матч, уступая в счёте
22:40 Н. Комаров: контракт в Беларуси не предлагали, буду рад сыграть за сборную
22:35 Зуб: в СКА мне комфортно, пора уже и бросать по воротам, и забивать
22:34 Белов: понравилась игра с «Динамо», не справились с большинством
22:32 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:28 Прохоркин: первый период СКА проспал, с Гусевым играть очень нравится
22:26 Ржига: «Слован» позволил СКА играть в свою игру, мы не были агрессивны
22:21 Знарок: много эмоций оставили с ЦСКА, поэтому не получилось начало со «Слованом»
22:19 Московское «Динамо» в буллитной серии переиграло «Витязь»
22:15 Калинин: обидно, что не сыграл с ЦСКА, но ещё время будет
22:07 ЦСКА в серии буллитов одолел «Локомотив» в Ярославле
22:02 Хет-трик Толванена помог «Йокериту» разгромить минское «Динамо»
21:57 СКА разгромил «Слован» в Санкт-Петербурге, дубли оформили Ковальчук и Гусев
21:56 Зернов: игрой нашего звена в матче с «Трактором» недоволен
21:52 Форвард «Йокерита» 18-летний Толванен сделал хет-трик в первой игре за клуб
21:40 Аболс: в нюансах «Трактор» был сегодня лучше «Лады», мы не использовали моменты
21:36 Гатиятулин: «Трактору» важно было справиться с психологическим давлением
21:21 «Нью-Джерси» пригласил в тренировочный лагерь форварда Джимми Хэйса
21:10 Форвард Алекс Керфут подпишет контракт с «Колорадо»
21:06 Крикунов: «Автомобилист» хотел хорошо сыграть первую игру, немного повезло
20:45 И. Воробьёв: два периода всё было нормально, но курьёзные голы подкосили нас
20:32 «Динамо» Мн — «Йокерит»: форвард хозяев Фонтейн получил «5+20» за удар между ног
20:26 «Лада» проиграла «Трактору» на домашнем льду, Демченко оформил шат-аут
19:55 Уорд: удивился уходу Марло, надеялся, что он останется
19:31 «Металлург» Мг потерпел домашнее поражение от «Автомобилиста»
18:53 «Локомотив» — ЦСКА: в составе «армейцев» семь замен по сравнению с игрой со СКА
18:41 Рунблад, Калинин, Зуб и Рукавишников сыграют за СКА в матче со «Слованом»
18:21 Стали известны составы московского «Динамо» и «Витязя» на матч чемпионата КХЛ
18:08 Сегин: смотрел подборку моментов с Радуловым в YouTube — он произвёл впечатление
17:49 Каспарайтис: у меня такой плохой бросок, потому что я учился только щёлкать
17:19 Оши: у «Кэпиталз» есть кому забивать в новом сезоне: Овечкин, Бекстрём, Кузнецов
17:00 Макдэвид: каждый знает, кто является лучшим игроком в НХЛ, и это не я
16:33 «Магнитка» и «Автомобилист» назвали составы на очный матч, Григоренко не сыграет
16:05 Чернышенко заявил, что у КХЛ чёткая позиция – нетерпимость допинга
15:54 Скабелка: каждое из звеньев «Авангарда» может сделать результат
15:31 Ни один клуб КХЛ не забрал Йюнге из списка отказов
15:17 Е. Корешков: Фрэттин — очень забивной, нацеленный на ворота игрок
14:41 Ландер: моё мнение только улучшилось с прилётом в Казань
14:13 «Барыс»: Фрэттин перешёл в команду, Жайлауов прошёл просмотр
13:30 А. Кулда: с «Ак Барсом» будет упорная игра
13:05 Гомоляко: борьба за плей-офф на Востоке будет гораздо жёстче, чем на Западе
13:03 Главный тренер «Зенита» Манчини: показалось, что СКА — это сильная команда
Все новости RSS
Партнерский контент