Прохоркин: первый период СКА проспал, с Гусевым играть очень нравится

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал победу над «Слованом» со счётом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Думаю, игра понравилась зрителям, мы тоже довольны, эмоции прекрасные. Тяжело отойти после таких эмоциональных игр, как с ЦСКА. Первый период мы проспали. Что разбудило во втором и в третьем? Пришли в себя и начали играть в свой хоккей. Не только сегодня Коскинен выручал нас. Это уже закономерность. Он делает свою работу прекрасно.



Сочетание — лучше не придумаешь. С Гусевым мы давно играем. Мне очень нравится. «Слован» всегда так играет — грубо и может даже грязно. Ничего нового они не показали. У всех всё в порядке. После такой победы тяжело не остановиться? Тут у каждого своё «я». Все хотят играть, забивать и получать удовольствие от хоккея», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА разгромил «Слован» в Санкт-Петербурге, дубли оформили Ковальчук и Гусев