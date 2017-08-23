Белов: понравилась игра с «Динамо», не справились с большинством

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 по буллитам).



«Хорошая игра получилась для начала чемпионата, хорошее движение было, часто бывает, что первые игры такие эмоциональные, много ошибок допускают игроки. Игра понравилась, с большинством не справились. Проиграли по буллитам, «Динамо» оказалось сильнее. Пусть арбитр прокомментирует удаление Семёнова, я был далеко, не слышал, о чём они говорили», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Московское «Динамо» в буллитной серии переиграло «Витязь»