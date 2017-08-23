Зуб: в СКА мне комфортно, пора уже и бросать по воротам, и забивать

Защитник СКА Артём Зуб прокомментировал победу над «Слованом» со счётом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Нормально ощущаю себя в СКА, привык к городу, команде. Мне очень комфортно. Нужно уже и бросать по воротам, и забивать. Думаю, меня вывели на хорошую позицию, поэтому бросил по воротам «Слована». Первый период был непростой, во втором прибавили и уже забили. В «Словане» больше силовых хоккеистов, чем в ЦСКА, поэтому игра жёсткая получилась», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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