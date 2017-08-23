Н. Комаров: контракт в Беларуси не предлагали, буду рад сыграть за сборную

Форвард московского «Динамо» Никита Комаров прокомментировал победу над «Витязем» (4:3 по буллитам) и рассказал об отказе выступления за сборную Беларуси.



«Неплохая игра, хорошее движение было. Во втором периоде сбавили обороты, потом вернули игру. Конечно, сказалось, что это первый матч сезона. Такое ощущение, что в «Динамо» был всю жизнь, хорошая атмосфера, всё нравится. Я не так много сыграл за сборную Беларуси. Когда-то тренеру не нравился, когда-то не подходил, сейчас просто никто не звонил, контракт не предлагал. Заканчивать смысла не было, но надо кормить семью, но ничего не поделаешь, жизненная ситуация. Если что-то поменяется в федерации, дадут разрешение играть, то буду рад приехать за сборную. Пока не слышал сравнений с Лео Комаровым, он – Лео, я – Никита. Не прочь потолкаться соперниками, если нужно», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Московское «Динамо» в буллитной серии переиграло «Витязь»