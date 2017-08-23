В. Воробьёв: радуюсь, что вытащили матч, уступая в счёте

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его команда победила по буллитам со счётом 4:3.



«Хочется поздравить всех с началом сезона. Для первого матча был хороший хоккей. Думаю, болельщикам было интересно. У нас было неплохое начало, но провалили концовку второго периода. Говорил ребятам, что нужно играть правильно в последние минуты. Радуюсь, что вытащили матч, уступая в счёте. Благодарен команде. Да, это первая игра, эмоции где-то захлёстывали, но ребятам — спасибо. Новые легионеры? Что-то об этом слышно. Это было бы усиление для нашей команды», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Московское «Динамо» в буллитной серии переиграло «Витязь»