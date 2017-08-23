Ялонен: три шайбы за десять минут — здорово, рад за Толванена

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен подвёл итоги после победы над минским «Динамо» (6:1).



«Отличный старт сезона для нас. При том, что Минск — тяжелое место для начала сезона, особенно для нас. Но провели хороший первый период, здорово отработали в большинстве. Во втором Минск имел шансы переломить ход матча, но не воспользовался ими, поэтому в третий период мы также вступили с преимуществом. И в этой трети все шло своим чередом. В наших рядах нашелся талантливый парень, который на кураже отыграл просто классно. Три шайбы за 10 минут — это здорово, очень рад за Толванена. Хорошо бы он так и продолжил», — рассказал тренер на пресс-конференции.

Хет-трик Толванена помог «Йокериту» разгромить минское «Динамо»