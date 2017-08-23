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Кудашов: огорчены, что «Локомотив» не забросил с игры, нужно над этим работать

23 августа 2017, среда. 23:37 Хоккей

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в первом матче сезона против ЦСКА (1:2 Б).

«Благодарю наших болельщиков за поддержку и поздравляю с началом сезона. Соглашусь с коллегой: была нервозность в игре. Всё же у нас была недельная пауза, потому в движении мы уступили. Алексеев? Вообще, он сказал, что не бьёт буллиты. Всегда приходится выбирать, смотреть, идти от вратаря соперника, гадать даже. Кто должен был бить пятый буллит? Секрет. На самом деле, готовился Лугин.

В таких плотных играх много моментов не бывает, поэтому мы, разумеется, огорчены, что не забили с игры. Нужно работать над реализацией. Возможна ротация на следующую игру.Неважно, дома мы начали сезон или на выезде. Мы готовились к первой домашней игре, конечно, но она рано или поздно всё равно случилась бы. И настрой на неё был бы точно такой же», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

ЦСКА в серии буллитов одолел «Локомотив» в Ярославле
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов
Новости. Хоккей
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