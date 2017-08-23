Коледов: ЦСКА, как и «Локомотив», сегодня немного сыграл в откат

Защитник ярославского «Локомотива» Павел Коледов ответил на вопросы после поражения его команды в стартовом матче сезона от ЦСКА (1:2 Б).



«Команда соперника сыграла здорово. Они, как и мы, может быть сегодня немного сыграли в откат, было тяжело. Была определённая тяжесть, не то чтобы недостаток концентрации у нас, — просто первая игра, втягиваемся. Первый период для нас получился ужасным, мы никак не могли войти в игру. Второй и третий были уже получше. Хватало ошибок в обороне. Нас пару раз зажимали в зоне, накладывались на наших уставших свежие игроки ЦСКА, поэтому обрезы, пробросы получались.



Согласен, с середины матча скорости упали. Мы только после, так скажем, „подготовительных работ“, ЦСКА тоже, поэтому пока сложно бегать весь матч. Они полтора периода играли на максимальных скоростях, мы старались не уступать. В таком темпе любой человек устанет. Было мало бросков, хотели разыграть всё до верного. На турнире в Риге это получалось, там забили несколько таких голов. Подумали, что и сегодня так получится. Не было такой нацеленности на ворота, больше на пас, разъезжались по углам», — сказал Коледов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

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