Форвард «Адмирала» Махановский дисквалифицирован на две встречи

Нападающий «Адмирала» Павел Махановский дисквалифицирован на две встречи после эпизода в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Адмирал» Павла Махановского наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» –– большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на 2 (два) матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на сайте лиги.



Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

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