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Дуайер: болельщики минского «Динамо» имели полное право уйти до конца матча

24 августа 2017, четверг. 00:30 Хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после поражения от «Йокерита» (1:6) прокомментировал тот факт, что часть болельщиков покинула трибуны до окончания встречи.

«Думаю, болельщики имели полное право уходить, когда исход матча был предрешён. Понимаю их разочарование. Мы должны играть лучше. И мы будем много работать, чтобы показывать зрелищный хоккей по ходу сезона».

Энрот? Юнас — вратарь мирового уровня. К сожалению, он слишком часто оказывался в ситуациях, когда соперники расстреливали его из простых позиций. У «Йокерита» было очень много моментов», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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