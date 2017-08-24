Голышев: с «Металлургом» всегда тяжело играть, там великие мастера

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев подвёл итоги после победы в матче с «Металлургом» Мг (5:2).



«Хороший старт. Но это всего лишь первая игра. Хорошо, что взяли три очка и сейчас надо идти дальше, настраиваться дальше, впереди сезон. Это всего лишь первая победа. А так, пока у нас немного не налажена игра в большинстве, но все придет. Сегодня все бились, старались.



С „Металлургом“ всегда тяжело играть. И всегда интересно с ним играть. В Магнитке играют великие мастера и это очень хорошая команда. Показали они свой хоккей, но нам повезло больше – мы реализовали свои моменты и плюс хорошо действовали в обороне: вратарь, защитники, нападающие. Все хорошо боролись и за счет этого выиграли матч», — цитирует игрока официальный сайт «Металлурга».

Итоги дня КХЛ: Кошечкин ещё не проснулся, а Капризов снова творит красоту ЦСКА вырвал победу в Ярославле, СКА разгромил «Слован», а в Минске оформил хет-трик 18-летний финн.