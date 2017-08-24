Сироткин: на поражении от «Автомобилиста» жизнь не заканчивается

Нападающий «Металлурга» Мг Никита Сироткин поделился впечатлениями после поражения от «Автомобилиста» (2:5).



«Перед матчем было волнение, но после пары смен справился с ним. Конечно, эмоции позитивные – первый матч на таком уровне.



Что нужно исправить перед игрой с „Трактором“? Подготовимся, завтра наверняка посмотрим все нужные моменты на видео, разберём игру и будем двигаться дальше. На этом жизнь не заканчивается – бывают проигрыши, бывают победы. Так что всё будет нормально», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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