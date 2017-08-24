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Хоккеисты сборной Украины дисквалифицированы за попытку сдать матч на ЧМ-2017

24 августа 2017, четверг. 03:27 Хоккей

В Киеве состоялось заседание совета Федерации хоккея Украины, в ходе которого в том числе была рассмотрена ситуация с попыткой сдачи матча с Южной Кореей на чемпионате мира 2017 года. В распоряжении прессы оказались расписки игроков украинской сборной Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы, в которых они обязались вернуть по $ 30 тыс., если не будет достигнут необходимый результат. Спортсмены не признали подлинность этих документов.

На заседании были приведены результаты экспертизы специальной комиссии, которая установила, что расписки действительно принадлежат названным хоккеистам.

«Мы не рассматривали был матч «сдан» или нет. Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм Федерации хоккея Украины и Международной федерации хоккея. Совет Федерации в соответствии со своим уставом, уставом и Кодексом поведения Международной федерации хоккея дисквалифицировала хоккеистов Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу от участия в соревнованиях с последующей передачей соответствующих материалов в правоохранительные органы, Международной федерации хоккея и Министерства молодёжи и спорта Украины.

Мы не прекращаем свою работу. Продолжаются расследования и по другим фактам. В ближайшее время могут появиться новые фигуранты дела и не только среди спортсменов, но и среди функционеров команд. Мы сделаем всё, чтобы любые соревнования в украинском хоккее происходили по принципу честной игры. Все манипуляторы результатам должны понести жесткие наказания », — приводит комментарий вице-президента ФХУ Георгия Зубко пресс-служба организации.

Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017
Источник: Официальный сайт ФХУ Сообщить об ошибке
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Сборная Украины - Хоккей
Новости. Хоккей
24 августа 2017, четверг
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