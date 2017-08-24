Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 24 августа, в котором состоятся семь игр.
«Сибирь» — «Динамо» Рига;
«Авангард» — «Северсталь»;
«Барыс» — «Спартак»;
«Югра» — «Торпедо»;
«Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Нефтехимик» — «Адмирал»;
ХК «Сочи» — «Амур».
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