Дуайт Кинг прибыл в расположение «Автомобилиста»

Нападающий Дуайт Кинг, который ранее подписал контракт с «Автомобилистом», прибыл в расположение команды. Екатеринбуржцы находятся на выезде, игрок присоединился к команде в Тольятти.

Кинг является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз», за который выступал с 2010 по 2017 год. Прошедший сезон он заканчивал в «Монреаль Канадиенс». В регулярном чемпионате форвард провёл 80 матчей и набрал 16 (9+7) очков. В шести матчах плей-офф не отметился результативными действиями. В НХЛ на его счету 109 (53+56) очков в 365 играх.

Двукратный обладатель кубка Стэнли Дуайт Кинг перешёл в «Автомобилист»

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