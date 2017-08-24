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Н. Аверин: Мартемьянов — харизматичный тренер, может настроить и завести любого

24 августа 2017, четверг. 09:19 Хоккей

Защитник «Амура» Николай Аверин рассказал о переходе из «Локомотива», адаптации в новой команде и шансах хабаровчан на выход в плей-офф.

«Я — воспитанник ярославского хоккея, его патриот, но понимал, что приходит время проявлять себя на уровне КХЛ. У меня был отличный сезон-2015/16, однако в прошедшем году самый важный шаг для любого молодого игрока — на уровень КХЛ — сделать не удалось. Поэтому переходу только обрадовался — получаю шанс проявить себя в „Амуре“.

Хорошо побеседовали с одним из руководителей «Амура» Александром Филиппенко — он рассказал о клубе, о 60-летнем юбилее хоккея в Хабаровске, дал несколько советов. Непосредственно хоккейные задачи поставил Андрей Мартемьянов — очень харизматичный наставник «Амура», который, заметил, может настроить и завести любого.

Сделаю всё возможное, чтобы проявить себя в КХЛ, помочь команде завоевать путёвку в плей-офф. Честно скажу, «Амур» произвёл наилучшее впечатление, в команде интересный тренировочный процесс. Уверен, в юбилейный для Хабаровска, 60-й сезон «Амуру» по силам решить поставленную руководством задачу. Ну а сейчас главное — качественно провести восьмиматчевую гостевую серию", — цитирует Аверина Russia-Hockey.ru.

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Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Амур
Новости. Хоккей
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