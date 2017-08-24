Кагарлицкий: интерес СКА — неправда, «Северсталь» предлагала контракт на 3 года

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, почему решил продлить контракт с череповецким клубом и об интересе со стороны СКА.



«Много причин, почему я продлил контракт. Осталось некое чувство неудовлетворённости от того, что мы правда много работали, но никак не смогли попасть в плей-офф. Многое не получалось, но очень хотелось добиться результата. Летом у меня появилась уверенность, я понял, что у нас в этом сезоне будут огромные шансы и мы можем преподнести сюрприз. Есть ещё, конечно, ряд причин, но не хотел бы их касаться. Если честно, у меня были и поинтереснее предложения в финансовом плане.



«Северсталь» предлагала контракт на три года, но я решил остаться на один. Не скажу, что я гнался за уверенностью на три года, для меня в принципе годичное соглашение — мотивация, теперь надо выкладываться на тысячу процентов. Но это не значит, что если бы на три подписал, то первые два года валял дурака. Это не так. Дома с женой решили, что нам комфортно на год остаться в Череповце, может, через год ещё решу остаться, никто не знает.



Каждый год ходят слухи, что мной интересуется СКА. Насколько я знаю, никакой правды в слухах о СКА не было. Петербуржцы не были заинтересованы во мне. Не то чтобы я сплю и вижу, что надо перейти в СКА. Такого нет, а где я буду в следующем году — непонятно. У нас много клубов в лиге. В данный момент я нахожусь в Череповце, это мой родной город, я его люблю и люблю «Северсталь». Ни секунды не жалею, что здесь остался. Я очень хочу добиться успехов со своей родной командой», — сказал Кагарлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Дмитрием Кагарлицким читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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