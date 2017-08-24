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Форвард «Трактора» Черников получил травму руки

24 августа 2017, четверг. 09:49 Хоккей

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Трактора», нападающий челябинского клуба Александр Черников получил травму в выездной игре с «Ладой».

В начале второго периода шайба попала в руку Черникову, после чего он покинул площадку. Нападающему сделали рентгеновский снимок в Тольятти, но сроки восстановления на данный момент не известны.

«Трактор» одержал победу над «Ладой» в стартовом матче регулярного чемпионата со счётом 2:0. Следующий матч челябинцы проведут в Магнитогорске с «Металлургом» 25 августа, после чего вернутся домой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Трактор Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
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