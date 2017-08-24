Толванен: не ожидал такого начала для «Йокерита», надо продолжить в Петербурге

Нападающий «Йокерита» Ээли Толванен поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (6:1), который стал для него дебютным в КХЛ. 18-летний форвард оформил хет-трик.

«Это потрясающее чувство. Я не ожидал такого, перед игрой трудно было поверить, что мы так здорово начнём сезон. Все в команде выполняли свою работу. Для соперника это был первый домашний матч чемпионата, они хотели показать, на что способны. Первый период был непростым, но мы забили два гола и доминировали на площадке. Во второй двадцатиминутке игра выровнялась, а в третьем мы уверенно довели матч до победы. После игры все ребята улыбались. Хорошо бы продолжить в Санкт-Петербурге», — цитирует Толванена пресс-служба клуба.