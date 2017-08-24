Источник: «Калгари» предложил Ягру однолетний контракт на $ 3,7 млн

«Калгари Флэймз» близок к подписанию контракта с нападающим Яромиром Ягром. Как сообщает североамериканский журналист Джошуа Маршалл, клуб предложил чеху однолетний контракт на $ 3,7 млн.

«Ягр близок к подписанию контракта с „Калгари“. Похоже, „Флэймз“ предложили ему контракт на один год с зарплатой $ 3,7 млн. Переговоры ещё идут, скорее всего, клуб хочет сначала подписать соглашение с Сэмом Беннетом», — написал Маршалл в своём «твиттере».

В прошлом сезоне 45-летний Ягр провёл за «Флориду Пантерз» 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.