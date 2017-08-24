Кугрышев: «Северсталь» — сложный соперник, показывает техничный хоккей

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев поделился ожиданиями от матча с «Северсталью».



«Сейчас начало чемпионата, всем тяжело. Нужно играть чётко по заданию. Лишний раз ничего не придумывать. Выполнять установки тренера и делать то, над чем работали на тренировках. Будем стараться делать выводы из матча с рижским „Динамо“. Ту игру начали неплохо, потом был непонятный спад. Ровнее надо играть все три периода.



Конечно, команды, которые приезжают в Омск на старте чемпионата, опасны. „Северсталь“, например, всегда показывает техничный хоккей, команда играет сама и даёт играть. С ними всегда интересно бороться, это сложный соперник. Важно ли персонально „держать“ Дмитрия Кагарлицкого? Мы играем не против одного человека, а против всей команды. Так и будем сегодня действовать — против команды в целом», — цитирует Кугрышева пресс-служба клуба.

Встреча начнётся в 16:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.