Никита Квартальнов перешёл в ВХЛ, подписав контракт с «Химиком»

Воскресенский «Химик» подписал контракт с нападающим Никитой Квартальновым, соглашение носит односторонний характер.

«Нефтехимик» расторг контракт с Никитой Квартальновым

В сезоне-2016/17 23-летний Квартальнов выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Он провёл за нижнекамскую команду 27 матчей и набрал в них 4 (2+2) балла за результативность. В составе «армейцев» на счету игрока два гола в 16 матчах. Также на счету форварда четыре матча в ВХЛ за «Звезду» и 0 очков. В августе «Нефтехимик» расторг с ним контракт.

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