Малкин: была капля горечи, что не выиграл «Конн Смайт», но незначительная

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как отнёсся к тому, что приз лучшему игроку плей-офф в этом году получил не он, а Сидни Кросби.

«У нас были равные шансы, 50 на 50, но лига предпочла отдать приз Сиду. От меня ничего не зависело. Но я старался помогать команде всем, чем мог. Вообще, такие моменты стараюсь забывать быстрее. Да, была капля горечи. Но совершенно незначительная. Я понимаю, что Кросби играл великолепно, показывал потрясающий хоккей. Он получил трофей заслуженно», — приводятся слова Малкина на официальном сайте НХЛ.