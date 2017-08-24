Михнов: «Автомобилист» удачно забил два гола и на эмоциях довёл матч до победы

Нападающий “Автомобилиста” Алексей Михнов прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:2) в первом матче сезона.

«Хорошо начали, забили быстрый гол, потом немного упустили нить игры во втором периоде. В перерыве тренеры внесли поправки в нашу игру, объяснили, что нужно исправить, что подтянуть, чтобы больше играть в атаке. Мы вышли на третий период, начали гнуть свою линию, удачно забили второй, третий гол и уже на эмоциях довели матч до победы. В ситуации с голом здорово сыграли партнёры, Саша Торченюк здорово поборолся, выцарапал шайбу, после чего Артём Гареев сделал отличную передачу, и мне оставалось просто подставить клюшку», — цитирует Михнова пресс-служба клуба.