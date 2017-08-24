Кинкейд: Шнайдер будет в пятёрке лучших вратарей НХЛ в новом сезоне

Вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Кейт Кинкейд считает, что его партнёр по команде Кори Шнайдер сможет попасть в пятёрку лучших голкиперов НХЛ в новом сезоне.

«Он всё делает правильно, просто бывает, что игры не складываются. Не сомневаюсь, что Шнайдер будет в пятёрке лучших вратарей в следующем сезоне.

Что касается меня, прошедший сезон стал для меня лучшим, я хочу продолжать расти. Нам есть куда добавлять. Рэй Шеро был очень занят в это межсезонье, у него есть задумки, и мы с нетерпением ждём старта чемпионата", — цитирует Кинкейда NJ.com.