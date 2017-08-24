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Вик. Шалаев: Жукенов — пример того, что при старании можно достичь любой цели

24 августа 2017, четверг. 14:33 Хоккей

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Виктор Шалаев рассказал о готовности нападающего Дмитрия Жукенова к КХЛ. Ранее игрок выступал в QMJHL.

«После возвращения из-за океана Жукенов показал хороший уровень готовности. Уже в ходе предсезонных матчей тренерский штаб отметил работоспособность нападающего, который уже не раз воспользовался своим шансом, набирая очки. Для клуба важно, что воспитанник „Авангарда“ сумел проявить себя на уровне КХЛ. Это пример для остальных. При должном старании можно достичь любой цели», — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.

Нападающий Дмитрий Жукенов вернулся из QMJHL в «Авангард»
Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард
Новости. Хоккей
24 августа 2017, четверг
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