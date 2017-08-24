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«Авангард» направит запрос в УМВД в связи с запретом продажи пива на арене

24 августа 2017, четверг. 15:15 Хоккей

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил, что клуб отправит запрос в управление МВД РФ по Омской области после решения о запрете продажи пива на «Арене Омск». Ранее УМВД РФ по Омской области запретило продавать пиво на хоккейной арене.

Согласно последним изменениям в Федеральном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в подпункте 10 пункта 2 статьи 6, запрет на розничную продажу алкогольной продукции не распространяется в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных соревнований.

«Мы попросим от УМВД письменное объяснение, где мы что нарушили. Болельщики этим недовольны, мы тоже, так как теряем доход. Необходимые документы у нас есть на все разграничения, в том числе и на кадастровые. Одним словом, всё, что необходимо для торговли пивом в отдельно отведённых местах, у нас есть, и я не вижу, за что можно зацепиться.

Закон мы уважаем всегда и во всем, в том числе и в деталях. С точки зрения закона мы на 100% правы. Как нам известно, УМВД тоже сейчас консультируется с правовым управлением МВД", — цитирует Шалаева ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Владимир Шалаев
Новости. Хоккей
24 августа 2017, четверг
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