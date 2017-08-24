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Игроки «Северстали» поздравили металлургический комбинат с днём основания

24 августа 2017, четверг. 15:53 Хоккей

Игроки «Северстали» Вадим Кудако, Максим Рыбин и Владислав Кодола, а также тренер Павел Торгаев поздравили с днём основания Череповецкий металлургический комбинат, который является спонсором клуба.

«Дорогие металлурги, от лица хоккейного клуба „Северсталь“ хотим поздравить вас с днём рождения комбината. Мы знаем, насколько важен ваш труд для нашего города и страны в целом», — сказал Кудако.

«Я знаю, что за время хоккейного матча я теряю пару килограммов, и это основное условие победы. Вы побеждаете каждый день, ваша победа — жизнь Череповца. Вы делаете очень важную работу, мы ценим ваш и ваш труд», — сказал Рыбин.

«Я знаю историю хоккейной команды, помню „Алмаз“, наши медали. Мы здесь сейчас, чтобы написать новую славную главу череповецкого хоккея. Вы делаете успех стальным ежедневно уже 62 года. Мы ценим ваш труд, с днём рождения, комбинат», — сказал Торгаев.

Вы также можете посмотреть видео в официальном аккаунте клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь Максим Рыбин
Новости. Хоккей
24 августа 2017, четверг
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