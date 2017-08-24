О. Типпет: могу бороться за место в составе «Флориды», у меня потенциал Кессела

Нападающий системы «Флориды Пантерз» Оуэн Типпет рассказал о своём высоком потенциале.



«Чувствую, что могу бороться за место в составе „Флориды“, но, если меня вернут в „Миссиссагу“, я буду рассматривать это как возможность улучшить свою игру, стать сильнее и быстрее.



У меня потенциал Фила Кессела — скорость, бросок, то, как он разыгрывает шайбу. Мне ещё надо работать, чтобы стать универсальным игроком», — приводит слова Типпета Sportsnet.



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