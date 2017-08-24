«Амур» вновь подписал контракт с защитником Максимом Кондратьевым

Хабаровский «Амур» подписал контракт с защитником Максимом Кондратьевым, информирует официальный «твиттер» дальневосточной команды. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.



34-летний Кондратьев в прошлом сезоне выступал за «Амур», провёл 60 матчей и отметился 19 (7+12) баллами за результативность при показателе полезности "-6". В мае 2017 года он заключил контракт с нижегородским «Торпедо», но в межсезонье клуб расторг с ним соглашение.



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