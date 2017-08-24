«Барыс» в своём первом матче сезона обыграл «Спартак», у Сен-Пьера — дубль

Астанинский «Барыс» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 2:0. Для команды из Казахстана эта встреча стал первой в 10-м сезоне Континентальной хоккейной лиги.



Нападающий «Барыса» Мартин Сен-Пьер оформил дубль, вторую из шайб отправив в пустые ворота. Сухой матч оформил голкипер астанинского клуба Хенрик Карлссон.



«Спартак» проиграл свой второй матч в сезоне, в первой уступив «Сибири» (1:3).



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