М. Хабаров: в принципе, в МХЛ и КХЛ всё одинаково

Защитник «Северстали» Макар Хабаров прокомментировал свой дебют в КХЛ и оценил игру с «Авангардом» (0:1 ОТ).



«Уровень КХЛ, конечно, отличается от МХЛ. Выше скорости, нужно быстрее принимать решения, игроки габаритнее и нужно правильно выбирать позицию, чтобы тебя не обкатывали. А так, в принципе, всё одинаково. Я всегда готов к большому количеству игрового времени, если дадут, то с удовольствием ещё буду играть.Что касается игры, то это была встреча равных соперников, где-то нам не повезло, не забили свои моменты. Мы выполняли тренерскую установку до конца, и это давало результат. По-особенному к шведскому звену «Авангарда» не готовился, подхожу ко всем соперникам одинаково», — передаёт слова Хабарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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