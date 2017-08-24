Молодёжный КМ: МОДО и «Снежные Барсы» прошли в полуфинал, «Авто» выбыл
24 августа 2017, четверг. 19:35
Хоккей
Завершились очередные четвертьфинальные матчи молодёжного Кубка мира.
«Снежные Барсы» из Астаны одержали победу над ХК «Рига», встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей голами отметились Саян Данияр, Ануарбек Танимов и Егор Ярошенко. У «Риги» шайбы на счету Антона Синегубова и Александра Смирнова.
Молодёжный Кубок Мира
24 августа 2017, четверг. 17:00 МСК
Снежные Барсы
Астана, Казахстан
3 : 2
0:2, 3:0, 0:0
0:1 – Синегубов (Лейниекс) – 05:51 (5x4), 0:2 – Смирнов (Трасташенков) – 09:19 (5x5), 1:2 – Данияр – 24:06 (4x4), 2:2 – Танимов (Балдин, Ярошенко) – 28:15 (5x4), 3:2 – Ярошенко (Муратов, Мельников) – 31:16 (5x5)
«Авто» в упорной встрече уступил шведскому МОДО в овертайме — 5:6.
У екатеринбуржцев голы забили Юрий Муравьёв, Вячеслав Шарипов и Александр Севостьянов, дубль оформил Александр Павленко. У МОДО шайбы на свой счёт записали Антон Карльстрём, Николас Мюллер и Максимилиан Попович, сделавший хет-трик.
Молодёжный Кубок Мира
24 августа 2017, четверг. 17:00 МСК
Авто
Екатеринбург, Россия
5 : 6
3:3, 1:0, 1:2, 0:1
МОДО-мол.
Эрншельдсвик, Швеция
1:0 – Павленко (Ивашов) – 01:51 (5x5), 1:1 – Попович (Петтерссон) – 05:11 (4x5), 2:1 – Муравьёв (Шишков, Кузнецов) – 06:00 (5x4), 3:1 – Павленко (Ивашов) – 06:26 (5x5), 3:2 – Попович – 15:46 (5x5), 3:3 – Карльстрём – 18:40 (5x5), 4:3 – Шарипов (Воронков, Севостьянов) – 30:35 (5x5), 4:4 – Попович (Вальфридссон) – 46:45 (5x5), 5:4 – Севостьянов (Кошелев) – 50:37 (4x3), 5:5 – Мюллер (Карльстрём) – 56:40 (5x5), 5:6 – Берглунд (Эст-Петтерссон) – 64:31 (4x3)