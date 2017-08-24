Молодёжный КМ: МОДО и «Снежные Барсы» прошли в полуфинал, «Авто» выбыл

Завершились очередные четвертьфинальные матчи молодёжного Кубка мира.



«Снежные Барсы» из Астаны одержали победу над ХК «Рига», встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Саян Данияр, Ануарбек Танимов и Егор Ярошенко. У «Риги» шайбы на счету Антона Синегубова и Александра Смирнова.

«Авто» в упорной встрече уступил шведскому МОДО в овертайме — 5:6.

У екатеринбуржцев голы забили Юрий Муравьёв, Вячеслав Шарипов и Александр Севостьянов, дубль оформил Александр Павленко. У МОДО шайбы на свой счёт записали Антон Карльстрём, Николас Мюллер и Максимилиан Попович, сделавший хет-трик.