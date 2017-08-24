Епанчинцев: «Спартак» владел инициативой и создавал моменты, но не забил

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги после проигранного матча с «Барысом» (0:2).



«К сожалению, плохое начало, соперник переиграл нас во всех компонентах и в зоне атаки, и в зоне обороны. В первом периоде вратарь где-то подчистил, давал надежды, давал игру. К сожалению, несколько игроков у нас выпали, не вошли в игру, если мягко сказать. В третьем периоде пришлось переходить на игру в три звена. Владели инициативой, создавали моменты, но ни одного не реализовали, „ноль“ голов, а без голов не выиграть. Реализация пока хромает на протяжении двух матчей. „Барыс“ был больше мотивирован сегодня, больше желания победить», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

«Барыс» в своём первом матче сезона обыграл «Спартак», у Сен-Пьера — дубль