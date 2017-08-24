Е. Корешков: у «Барыса» было больше моментов, но и у «Спартака» они были

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями после выигранной игры со «Спартаком».



«Матч смотрелся, игра была живая с обилием голевых моментов. Согласен, что у нашей команды было намного больше моментов, но и у соперника их было достаточно. Думаю, болельщикам понравился такой хоккей. Для нас это был первый матч в сезоне, конечно, ребята настраивались. Благодарен каждому игроку за самоотдачу от начала до конца. Конечно, волнение сказалось на завершении моментов. Хотя в первом и во втором периоде должны были решить исход матча, ну а в третьей двадцатиминутке, когда долго не забиваешь – силы заканчиваются, преимущество больше было на стороне „Спартака“. Здорово отыграл Карлссон, подчистил всё что можно и, опять же, за счёт самоотдачи довели матч до победы», — цитирует Корешкова официальный сайт клуба.

«Барыс» в своём первом матче сезона обыграл «Спартак», у Сен-Пьера — дубль