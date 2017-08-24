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Дубль Азеведу в третьем периоде принёс «Ак Барсу» победу над «Куньлунем»

24 августа 2017, четверг. 21:40 Хоккей

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду взял верх над китайским «Куньлунь Ред Стар», матч закончился со счётом 4:2.

После двух периодов счёт в матче был равным — 2:2. У хозяев забитые голы на свой счёт записали Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин, у «Куньлуня» шайбы забросили Кори Кейн и Алексей Поникаровский. В заключительной 20-минутке «Ак Барс» забил дважды — дубль оформил нападающий Джастин Азеведу.

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Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 августа 2017, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 2 1:1, 1:1, 2:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Кейн (Ип) – 03:41 (5x5), 1:1 – Ткачёв (Марков) – 13:04 (4x4), 1:2 – Поникаровский (Локхарт, Юйэнь) – 26:06 (5x5), 2:2 – Малыхин (Токранов, Глухов) – 28:43 (5x5), 3:2 – Азеведу (Ткачёв, Чибисов) – 49:13 (5x5), 4:2 – Азеведу – 58:13 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Ак Барс
Новости. Хоккей
24 августа 2017, четверг
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