ХК «Сочи» одолел «Амур» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене одержал победу над хабаровским «Амуром» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 2:1 Б.
Во втором периоде счёт открыла черноморская команда, заброшенной шайбой сумел отметиться Святослав Гребенщиков. В третьей 20-минутке Олег Губин записал на свой счёт забитый гол, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, а в серии буллитов сильнее оказались игроки команды хозяев.
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