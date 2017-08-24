«Слован» подписал контракты с Депре и Щербатовым

Братиславский «Слован» подписал контракт с 26-летним защитником Симоном Депре, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.



Контракт канадца был выкуплен «Анахайм Дакс» по окончании сезона. За последние два сезона Депрэ пропустил в общей сложности 130 матчей из-за сотрясений мозга и их последствий.



Также «Слован» сроком на один год подписал соглашение с нападающим Элизером Щербатовым.



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13 игроков КХЛ с последним годом контракта Их нужно переподписать уже сейчас, иначе следующий сезон они могут начать в другом клубе.