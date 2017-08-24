Марков: в первой игре «Ак Барса» было много нервозности, будем добавлять

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков подвёл итоги после выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:2).



«Всегда есть над чем работать. Это была первая игра и было много нервозности. Будем добавлять. После первого периода вкатились в игру. Гости два раза вели в счёте? Это доказывает, что нет слабых соперников. У них хорошая команда. Они играли в канадском стиле. Хорошо, что нам удалось отыграться и выиграть.



Рука Майка Кинэна? Если посмотреть другие лиги, то в командах, где есть канадские тренеры, показывают соответствующий стиль», — цитирует Маркова официальный сайт клуба.



Дубль Азеведу в третьем периоде принёс «Ак Барсу» победу над «Куньлунем»